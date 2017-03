Upplagt för drama efter sent AIK-mål

– Det är det skönaste målet jag har gjort. Det är skönt att vi kunde kryssa. Nu får vi köra över Almtuna på tisdag, säger AIK-backen Jonathan Andersson till C More.

AIK har under en längre tid gått starkt och har inte förlorat en match under full tid sedan 28 januari mot just Västervik med 5-0. Därefter har laget lyft och har tre raka segrar i slutspelsserien. Och det började bra även den här eftermiddagen.

Gnagets förstakedja bet sig tidigt fast i offensiv zon och hotade framåt. Laget spelade brett och slet isär motståndarlaget. Det resulterade i flertalet fina lägen. Västervik kom senare in i matchen och hade ett par farliga möjligheter, men utan resultat.

– Vi låter dem ha pucken. Vi får försvara oss mycket och då blir man väldigt trött. Vi är dock nästan närmare mål än dem trots att vi inte har så många chanser. Vi växte in i det, säger Västervik-backen Oskar Drugge till C More.

Västervik vände på steken

AIK fortsatte i andra perioden att trycka på för ett ledningsmål. Och till slut kom det. Jesper Frödén kom fri framför mål och lirkade in 1-0 efter att Västervik slarvat i offensiv zon och spelat fel. Det väckte Västervik. Laget skapade inte speciellt mycket, men var effektivt när chansen gavs och Dan Pettersson tryckte in 1-1 efter tekning i offensiv zon. Några minuter senare kom även 2-1 för bortalaget. Norrmannen Mats Fröshaug klev fram och tryckte in pucken i mål.

– Vi började lite passivt, men fick sedan lite mer tryck mot dem. Vi höll dem sedan på utsidan i försvarszonen, vilket gjorde att de inte skapade lika mycket chanser, säger Västervik-forwarden Calle Åsell till C More.

AIK kvitterade sent

Gnaget pressade i sista perioden på rejält för ett kvitteringsmål. Nicklas Heinerö var nära, men brände ett jätteläge, när gästernas målvakt var på vift. Jesper Bratt hade också ett läge att kvittera, men missade sin straff. Till slut kom målet. Och det var sent. Jonathan Andersson bjöd upp till stort drama med att kvittera med elva sekunder kvar av sista perioden.

I sudden death drog Västervik det längsta strået. Joacim Hedblad klev fram och avgjorde till 3-2 för smålänningarna.

– Det är ändå lite surt. Det var en liten pungspark att släppa in sista målet, men det är skönt att vinna. Vi försvarar oss rätt hyggligt, så det kom lite från ingenstans, säger Hedblad till C More.

AIK leder slutspelsserien med ett mål ner till Västervik på andraplats. Laget behöver sålunda vinna tisdagens match mot Almtuna och göra fler mål än Västervik, om smålänningarna skulle vinna, för att helt säkert knipa direktkvalplatsen mot BIK Karlskoga.