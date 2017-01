Asplunds passningar ledde till seger

Jonas Holös två mål i all ära. Men Färjestad hade inte fått 3–2-segern och extrapoängen från hemmamötet med Luleå om det inte vore för Rasmus Asplund.

Med briljanta framspelningar låg 19-åringen bakom Marcus Nilssons 2–2-mål i slutet av andra perioden och Holös avgörande i förlängningen.

– Rasmus spelar sitt livs hockey just nu, sade Leif Carlsson till C More.

Färjestadstränaren var dock inte lika nöjd med lagets prestation.

– Det var skönt att ta extrapoängen men samtidigt skulle vi ha vunnit den här matchen. Vi hade tillräckligt med chanser i tredje perioden för att avgöra, sade han.

– Det är tre poäng vi vill ha för att kunna jaga topp sex-lagen.

Färjestad och Luleå följde varandra åt genom matchen; 1–1 efter första perioden, 2–2 efter andra och efter den mållösa tredje perioden avgjordes allt i förlängningen.

I en två-mot-etta hittade Asplund fram till Holös och den norske backen överlistade målvakten Filip Gustavsson.

På lördag väntar en ny duell för lagen då de ställs mot varandra i Luleå.