Björklöven vann nattmanglare mot Timrå

Det var länge osäkert om matchen skulle spelas efter att Björklövens spelarbuss suttit fast i långa köer efter snökaos på E4:an.

Men när klockan slog 21.30 drog matchen i gång i NHK Arena.

På isen var Björklöven hetast. Umeålaget jagar nytt kontrakt, och när matchen var färdigspelad hade de grön-vita vunnit med 4-2.

Murphy avgjorde

Björklöven gick fram till 3-0 i upptakten av den andra perioden. Timrå reducerade två gånger om, men när Cody Murphy sköt ett stenhårt backhandskott i nättaket bakom Timrå-keepern Adam Ohre var den viktiga trepoängaren i hamn för Björklöven. Vilket för övrigt var Björklövens femte raka bortaseger. Björklöven kravlade sig nu över det förhatliga negativa kvalstrecket - där man är en poäng före Västerås.

– Det var en viktig seger, det är väldigt jämnt i tabellen, och vi behövde poängen. Jag försökte bara att få pucken på mål, och lyckligtvis gick den in, säger Cody Murphy till C More.