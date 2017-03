Brynäs allt närmare kvartsfinal

– Det är många bra lag och vi är definitivt ett av dom, jag tror starkt på att vi kan gå långt, säger Juuso Ikonen till C More. Ikonen satte sitt första mål i Brynäs när han stänkte in 4-1, ett mål som dödade spänningen i matchen.

Karlskrona tog ledningen tidigt men redan innan första perioden var över hade Brynäs vänt till 3-1. Gävelagets seger var aldrig hotad.

– Vi har frenesi första 10 men efter det slocknar vi tyvärr, sa Karlskronas Alexander Bergström till C More.

– Det är n aturligtvis jättetråkigt, vi har länge haft allt i egna händer men har inte det längre. På torsdag (mot Örebro) skall vi prestera vad vi kan och se hur långt det räcker, säger Karlskronas tränare Ove Molin till C More.