Brynäs bröt Rögles svit - och förlängde sin egen

Det blev till slut 4-1 i Gavlerinken. Och återigen var unge Linus Ölund, född 1997, i måltagen. Han gjorde första och fjärde målet för Brynäs, som gått fram som en ångvält i de senaste sju matcherna. Frågan är vad som har hänt i Gävle efter lagets tunga period i januari?

– Vi hade ett långt och bra möte innan februari, där vi pratade om att vässa till försvarsspelet, och det gjorde vi, och sedan har vi börjat vinna igen, säger Linus Ölund till C More.

– Håller vi tätt bakåt, har vi alltid stor chans att vinna eftersom vi har en stark offensiv, fortsätter han.

Ross var inte nöjd

Efter Ölunds ledningsmål kvitterade Rögle, och många trodde att Ängelholmslaget skulle fortsätta sitt momentum i serien som skapat seger i fem matcher i följd. Men Brynäs tog snabbt död på det efter två snabba mål inom loppet av 37 sekunder i mittperioden.

I tredje perioden städade Gävlelaget bara av matchen.

Rögles assisterande coach Patrik Ross var inte nöjd med sitt lags insats.

– Det är en blek insats från vårt lag. Vi kommer inte alls upp i nivå det som vi har visat under de fem senaste matcherna. Vi är inte etta på en enda lös puck, och vi vet att vi måste åka mycket skridskor, eftersom Brynäs är ett av de lagen som åker mest skridskor i serien. Men vi kommer inte alls upp i den nivån, säger Ross till C More.