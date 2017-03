Frölunda bröt lång förlusttrend

– Skönt! Det är nu vi ska peaka. Det är dags nu, säger Frölunda-forwarden Robin Figren till C More.

Det var också Frölunda som inledde starkast och var tidigt nära att ta ledningen i powerplay. Rutinerade finländaren Sean Bergenheim stod först för en styrning mot mål och var därefter nära på returen, men fick se Felix Sandström rädda båda avsluten.

Därefter tog sig Brynäs in i matchen. Laget kontrade friskt och fick utdelning, när just Bergenheim tveksamt visades ut. Pathrik Westerholm hittade yta på högerkanten och frispelade tvillingbrodern Ponthus centralt, som enkelt lade in pucken i mål till 1-0. Frölunda reste därefter sig och fick in en kvittering kort innan paus.

– Det var en okej start, men inte tillräckligt bra. Det är bara ett par matcher kvar och man vet inte vem man får möta i första matchen, så vi vill vinna varje match, säger Frölunda-stjärnan Sean Bergenheim till C More.

Replik efter replik

Gävle-laget sökte i andra perioden revansch för Frölundas sena kvittering. Och visst fanns det gott om chanser, men det var Frölunda som var effektivast. Bergenheim klev fram i slutet av andra perioden och målade till 2-1 efter en fin soloprestation. Till slut kom dock revanschen. Oskar Lindblom dök upp framför mål och kvitterade till 2-2.

– Jag tycker att dem fick lite för långa anfall på oss. Vi hade behövt snabbare passningsspel, säger Oskar Lindblom till C More.

Avgörande i sudden death

Brynäs hade tillräckligt med chanser för att avgöra matchen i tredje perioden, men det ville sig bara inte för hemmalaget. Frölunda höll tätt bakåt och tog matchen till sudden death efter en mållös sista period.

Därefter kom ett snabbt avgörande. Robin Figren fick yta och tryckte in det avgörande målet till 3-2 för göteborgarna. Därmed var en efterlängtad seger bärgad.

– Vi spelade med en högre press och vann fler puckar i anfallszon än tidigare. Det har vi gjort mycket bättre i våra tre senaste matcher. Vi vill vinna och känna en hård press för att sedan kunna njuta av det och knäppa folk på näsan, säger Figren till C More.

Frölunda tar ett kliv uppåt i tabellen till tredjeplats och har återigen känning på andraplatsen, som ger hemmafördel i slutspelet. Brynäs är i sin tur kvar på femteplats.