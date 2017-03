Damkronorna vände mot Tjeckien

Sveriges damkronor låg under med 2–0 men vände träningsmatchen i tredje perioden och vann över Tjeckien med 3–2 under det VM-förberedande lägret i USA.

– Det starkaste var den mentala styrkan, att inte ge upp eller gå ned i någon djup mental vågdal när vi låg under med 2–0, säger förbundskapten Leif Boork.