Ny förlust – bottenrekord för Djurgården

Det märktes att det var ett Djurgården i motgång på Hovet. Efter en mållös första halva av matchen träffade Niklas Bergfors stolpen för hemmalaget. Minuten senare spräckte istället Färjestad nollan.

Johan Ryno gjorde sin femte poäng mot Djurgården den här säsongen när han hittade in till Joakim Nygård som ostört kunde trycka in 1-0 från slottet. Knappt en minut senare var det Patrik Lundhs tur att träffa ramen för hemmalaget.

Och med 1.50 kvar av perioden kunde Färjestad dessutom göra 2-0 på samma sätt som första målet. Denna gång i powerplay. Åslund hittade fram till stortalangen Joel Eriksson Ek, som hittade nätet. Det blev slutresultat i matchen.

”Det duger inte”

Det innebär tangerat bottenrekord i SHL/elitserie-historien. Säsongen 2006–07 radade Djurgården också upp nio matcher raka matcher utan seger. Det uppger TT Nyhetsbyrån.

– Det duger inte att inte göra något mål på hemmaplan. Blir lite uddlösa. Vi skulle behövt komma in på insidan för att skapa ytterligare, säger Djurgårdens Patrik Lundh efter matchen till C More.

Det var fjärde segern av fyra möjliga för Färjestad mot Djurgården den här säsongen. Dif är fortfarande tre poäng efter Karlskrona, som förlorade hemma mot Malmö.