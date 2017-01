HV71 fortsätter vinna mot Djurgården

Tabelltrean HV71 fina form fortsätter. Det stod 0-0 efter första perioden, men i andra tog HV71 över.

Efter sju minuter sköt Martin Törnberg in 1-0 med ett snabbt skott, hans 14:e mål för säsongen. Strax innan periodpaus kom 2-0. Lawrence Piluts pangade in pucken via ribban så det bara sjöng om det. Anton Bengtsson stod för fint förarbete och Filip Sandberg för assisten.

”Vi är för långsamma”

Bara tre minuter in i tredje perioden reducerade Djurgården till 1-2 när Calle Ridderwall tog tillvara på en retur. Djurgården gasade sedan full fart framåt, men HV71 höll undan och vann.

– Vi är för långsamma och omständliga med pucken. Nummer två, så måste vi vinna fler närkamper, Robert Ohlsson, tränare Djurgården till C More.

HV71 har nu åtta vinster på den senaste nio matcherna.