Djurgården kämpade ner Örebro

Stockholmarna har hela säsongen kämpat med ett uselt målskytte (endast 2 mål per match i snitt) och fick även i kväll slita för att få in pucken bakom duktige Julius Hudacek i gästernas mål 36 skott krävdes för att göra två mål.

Båda målen kom efter långa perioder där Djurgården via powerplay snudd på belägrat gästernas zon och till slut lyckats kämpa in pucken. 1-0 kom efter en kanon från blålinjen där Hudacek skymdes, även 2-0-målet kom från ett skott från blå där Emil Johansson kunde prickskjuta in pucken i nättaket.

– Otroligt skönt. Vi krigade som det var den viktigaste matchen för året. Vi är jättenöjda med försvarsspelet, konstaterade Adam Reideborn som fick hålla nollan i Djurgårdsmålet.

Segern var Djurgårdens andra raka, hos gästande Örebro var det mindre glatt efter att ha inkasserat ytterligare en förlust.

– Det är inte tillräckligt bra, det var den sjätte raka förlusten, det håller inte, vi måste börja vinna matcher, sa tränare Niklas Sundblad till C More.