Eriksson EK direkt från SM-slutspelet till målskytt i NHL

Direkt efter att Färjestad blev utslagen i SM-kvartsfinalerna, av HV71 i fredags, åkte Joel Eriksson Ek tillbaka till NHL-klubben Minnesota där han spelade nio matcher i höstas innan han lånades ut till Karlstadsklubben.

20-åringen levererade direkt med mål, precis som han gjorde i debuten i höstas. Han gjorde 3–1-målet i slutet av andra perioden, i 5–1-matchen mot Ottawa, och valdes till matchens andra stjärna.

-Vi fick till en bra variant där, och Charlie Coyle gav mig en väldigt fin passning, säger Eriksson Ek till Minnesotas webbplats.

Tränaren Bruce Boudreau var nöjd med svenskens comeback.

-Han spelade fysiskt och var på rätt ställe hela tiden även om jag i början såg att han tvekade några gånger om vilken position han skulle ta i olika lägen. Han gav oss energi, säger tränaren Bruce Boudreau.

Milstolpar och rekord

Henrik Zetterberg stod för en assist i förlustmatchen borta mot Tampa Bay, 3–5. Lagkaptenen Zetterberg har därmed gjort 900 poäng på 995 matcher i karriären.

Han har sammanlagt svarat för 68 poäng den här säsongen, 22 fler poäng än någon annan i laget.

-Jag har spelat väldigt många matcher med väldigt många bra lagkamrater. Jag måste tacka dem, säger han till Detroits sajt.

Nashvilles Filip Forsberg gjorde sitt 30:e mål för säsongen i förlustmatchen mot Toronto (1–3). Han är därmed den förste i klubbens historia att göra 30 mål två säsonger i rad. Han är dessutom den förste svensken med bedriften sedan Vancouvers Daniel Sedin öste in mål 2010–12.

Torontos William Nylander hade inför matchen en poängsvit på tolv matcher. Den är nu spräckt.

Islanders sänktes i första

New York Islanders var omgångens stora förlorare i jakten på NHL-slutspelet. Konkurrenterna vann sina matcher samtidigt som Islanders förlorade mot Philadelphia med 3–6. Islanders låg under med 0–5 efter en katastrofal förstaperiod. Den svidande förlusten för laget, som ligger precis under strecket, gjorde att Islanders passerades av Carolina i tabellen och har även Tampa Bay före sig.

Philadelphia ligger vid sida med Islanders och har sex poäng upp till Boston på den sista så kallade wild card-platsen.