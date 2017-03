Fansen sjöng Djurgården till suddenvinst

Fansen sjöng och hoppade på ett elektriskt Hovet. Gåshuden spred sig över arenan.

– Det är absolut det coolaste jag varit med om men svårt att beskriva i ord. Jag visste inte ens var pucken var, säger Gustav Possler om matchavgörandet till C More.

Axel Jonsson-Fjällby fick snedträff på pucken som med knapp styrfart gick in via Posslers skridsko fem minuter in i sudden. Jonsson-Fjällby noterades först för sitt första mål i SHL men fick nöja sig med en assist. Domaren signalerade för mål direkt på isen men lät situationsrummet granska händelsen innan det sista stora jublet ljöd från Hovet.

Djurgården var heta i kväll och segermålet låg i luften även om Färjestad hade en liten period i sudden när laget tryckte tillbaka Dif som om de spelade i powerplay.

– Vi får vara glada över att ha tagit matchen till förlängning. Djurgården satte ett enormt tryck på oss, sa FBK-tränaren Leif Carlsson inför förlängningen.