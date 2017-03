Färjestad till kvartsfinal – efter rysare

Färjestad hamnade i underläge två gånger om i den tredje och avgörande åttondelsfinalen mot Djurgården – men värmlänningarna gav sig inte inför hemmapubliken. Med en drömstart på tredje perioden kvitterade Färjestads Mikael Wikstrand till 2–2 bara 50 sekunder in – och sedan tog laget ledningen genom Milan Gulas med nio minuter kvar.

Dramatisk avslutning

Med två minuter kvar och spel fyra mot fyra plockade gästerna målvakten i hopp om en kvittering – då la istället Per Åslund in 4–2 för Färjestad och många trodde matchen var över. Men matchen var inte slut där, när sedan Djurgården tog ut målvakten på nytt och fick utdelning nästan omgående när Niclas Bergfors gjorde 3–4 med minuten kvar.

”Vi trodde på det”

Gästerna var sedan nära att få in en kvitteringspuck – men istället satte Joel Eriksson Ek den definitiva spiken i kistan när han i en omställning la in matchavgörande 5–3.

– Vi hade en jäkla tro i omklädningsrummet inför tredje, trots att vi låg under. Vi trodde på det och folk stod upp och hoppade, det var det som avgjorde det här, säger Joel Eriksson Ek till C More.

För Färjestad väntar nu HV71 i en kvartsfinalserie.