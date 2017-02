Formstarkt Rögle lyfte från jumboplatsen

Matchens sista mål kom redan efter 25.12 när David Åslin krutade in 2-1 för Rögle. Färjestad var så tillbakapressat att det såg ut som om laget spelade i boxplay i den situationen.

– Det handlar om att göra mål för att vinna hockeymatcher och vi gör bara ett men vi gör en mycket bättre match än i går i Karlstad (förlust 4-5), säger Färjestads tränare Leif Carlsson till C More om back to back-mötet. Rögle är ett riktigt bogeyteam för Färjestad som förlorat samtliga möten med skåningarna den här säsongen.

Färjestad nära att göra 2-2

I slutminuten var Anders Lindbäck överspelad och pucken gled sakta mot ett 2-2-mål för Färjestad men i sista stund fångade Alen Bibic upp pucken vid mållinjen och skickade upp den i banan.

– Lindbäck har räddat mig så många gånger så jag fick göra något för honom, säger Bibic.

Efter en väldigt tung period när Rögle radade upp förlusterna, trots stundtals bra spel, har Rögle elva poäng på de fyra senaste matcherna och är bäst i SHL på det tillsammans med serieledaren Växjö och Brynäs.