Formtoppad Clark avgjorde för Brynäs

Åtta matcher återstår av SHL:s grundserie och Brynäs ligger alltjämt på den sjätte och sista direktplatsen till SM-kvartsfinalerna. Malmö är ett av lagen som jagar Gävlelaget, men bortasegern i Skåne gör att Brynäs nu har åtta poäng ner till skåningarna. Segern var Brynäs femte raka, varav tre av dem har kommit under ordinarie tid.

Målexplosion i andra

Det märktes under den första, mållösa, perioden att mycket stod på spel. Det avvaktande spelet följde inte med till mittenakten – där blev det en målexplosion. Inom loppet av knappt sju minuter fick de 6 905 åskådarna i Malmö Arena se fem mål.

Efter knappt fyra minuter spräckte Jonathan Granström nollan i numerärt överläge. Granström vek in framför mål och sprätte in Brynäs ledningsmål bakom Oscar Alsenfelt, som var tillbaka i Malmömålet efter två matchers frånvaro, med en backhand. Carl-Johan Lerby kvitterade efter 7.27 minuter, men knappt två minuter senare skickade Linus Ödlund in 2–1 till gästerna när det var trafik framför en skymd Alsenfelt.

Slarvigt Malmö

Malmö studsade tillbaka omgående – en minut senare hade Lukas Haudum kvitterat. David Rautio lämnade retur på ett avslut från Andreas Thuresson och Haudum fick in 2–2-pucken via skridskon samtidigt som han själv forcerades in i målburen. Formlaget Brynäs skulle ändå få gå till periodvila i ledning. Efter 9.16 tilldömdes Gävlelaget en något billig straff efter att Malmöbacken Noah Welch varit på lagkaptenen Jacob Blomqvist. Ensam mot Alsenfelt var Kevin Clark iskall och satte sitt 19:e SHL-mål för säsongen. Kanadensaren har nu nätat i fem av de sex senaste matcherna.

Malmö hade möjligheter till att kvittera i den tredje perioden, men Rautio var stabil i bortamålet och hemmalaget slarvade även bort ett numerärt överläge i slutskedet av matchen.