Forsberg fortsätter målfesten

– Han är den bästa spelaren i ligan just nu. Han måste bara fortsätta, vad han än gör. Jag vet inte vad han håller på med, men han måste bara fortsätta, säger lagkamraten P.K Subban till nhl.com.

Det dröjde till sent i den sista perioden innan Filip Forsberg skrev in sig i målprotokollet igen. Med dryga två minuter kvar serverades han av Viktor Arvidsson vid blålinjen, dribblade sig in framför mål och snärtade in viktiga 3-3.

Två minuter in i förlängningen tog han med sig pucken från egen zon tog sig över hela planen och placerade till synes enkelt in pucken i Robin Lehners första kryss.

”Lite konstigt”

22-åringen från Östervåla har nu gjort tio mål på sina fem senaste matcher och sammanlagt 14 poäng på de senaste sju.

Det är knappt så att Forsberg själv förstår vad han gör.

– Det är så klart lite konstigt det som händer just nu, men det är kul. Vår kedja spelar väldigt bra och (Ryan) Johanssen och (Viktor) Arvidsson jobbar riktigt hårt, säger Filip Forsberg till nhl.com