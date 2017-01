Första SHL-målet fixade segern

I sin 25:e SHL-match lyckades HV 71:s unge talang Erik Brännström till slut få in sin första puck i mål. Brännström, 17, gjorde det andra målet i HV:s 5–1-seger mot Örebro. – Den satt bra, tycker jag. Det var ett skönt förstamål, sade han till C More Hockey.