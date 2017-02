Förstakedjan frälste serieledaren

Det var ett revanschsuget Västervik som kom på besök i Mora. Efter två raka förluster mot serieledaren hoppades laget på en trepoängeare som skulle iennbära delad poäng med Timrå på tredjeplatsen i tabellen.

Och det blev en tajt drabbning. Fem minuter in i tredje perioden var ställningen fortfarande 0-0. Då klev förstakedjan med Emil Bejmo, Jacob Nilsson och Mathias Bromé fram och avgjorde matchen.

Emil Bejmo fick pucken i bra läge framför mål efter pass från Bromé och kunde retfullt enkelt lägga in 1-0. Bejmo spelade sedan fram till Jacob Nilsson som avgjorde med sitt 2-0-mål. Josten Fröshaug kunde ge bortalaget ett tröstmål när han satte 2-1 med tre minuter kvar.

– Fick en bra pass av Mathias och sköt in den. Så det var skönt, säger Emil Bejmo till C More efter matchen.

– Vi vet att vi är svåra att slå, säger han.