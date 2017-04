Målfest i Scandinavium

– Vi är riktigt vassa när pucken kommer in i anfallszon. Vi måste fortsätta att ha långa anfall. Då är vi riktigt starka. Det är extremt viktigt att ha ledningen, säger Frölundas Johan Sundström till C More i Paus.

Frölundas hete forward Casey Wellman gav tidigt hemmalaget ledningen till 1-0 efter en rejäl upprullning. Det var hans sjätte mål i slutspelet och femte i semifinalserien mot Brynäs.

Bara fem minuter senare kvitterade Brynäs och kort därefter tryckte Mats Rosseli Olsen in 2-1.

Brynäs bytte målvakt

Offensiven fortsatte att sprudla åt båda håll och innan första periodens slut, så hade lagen gjort ytterligare ett varsitt mål till 3-2-ledning för hemmalaget.

Det fick Brynäs-målvakten David Rautio att lämna planen till förmån för Felix Sandström.

Bergenheim briljerar i andra

I andra perioden fortsatte galna offensiven, men den här gången enbart till hemmalagets fördel. Simon Hjalmarsson utökade i inledningen till 4-2, medan Sean Bergenheim avslutade ett ryckigt anfall till 5-2.

