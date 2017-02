Frölunda vände borta mot Malmö.

Förra veckan vann Frölunda sin andra raka titel i Champions Hockey League efter finalseger i övertid mot Sparta Prag. SHL-året 2017 har dock totalt sett inte varit någon höjdare för göteborgarna. Inför bortamötet med Malmö hade Frölunda tagit blott sju poäng på de sju föregående SHL-matcherna och formlaget Växjö har petat ner Frölunda till andraplatsen i tabellen.

Lundqvist satte 1–0

När Frölunda vann CHL skadade sig Johan Sundström, främste poängplockare bland lagets forwars, och han kom inte till spel i Malmö Arena. Det gjorde däremot landslagscentern Joel Lundqvist. Drygt tre minuter in på den andra akten skickade han in ledningsmålet bakom Christopher Nihlstorp, som gjorde sin första match sedan mitten av januari.

Tre minuter senare var det kvitterat när skåningarna fick chansen i spel fyra mot tre. Ilari Filppula slog en diagonalpassning till Nils Andersson och Malmöbacken pricksköt in kvitteringen bakom Johan Gustafsson. Sju minuter snare hade Malmö vänt. Backen André Benoit lyfte in pucken och framför kassen styrde Lars Bryggman in ledningsmålet för hemmalaget i en period som till stora delar rycktes sönder av många utvisningar. Totalt utdömde domarduon 18 utvisningsminuter i den andra akten.

– Det var smågrinigt, men en rolig period, sade målskytten Bryggman när han intervjuades i periodpausen.

Två sena Frölundamål

I jakten på en kvittering spelade Frölunda upp sig något i den tredje perioden och med knappt fem minuter kvar att spela kom även 2–2-målet. John Nyberg var påpassligt framme på en ströpuck och skickade in kvitteringen på volley. Och knappt två minuter före full tid föll även segermålet när Robin Figrens avslut från offensiv blå letade sig in bakom en skymd Nihlstorp.