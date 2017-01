Här gör Växjö det igen – tog nionde raka

Första perioden 16:37 , 1-0 Andersson ( Madsen ) 1 - 4 1-0, 0-3, 0-1 ABB Arena Karlskrona, Karlskrona Idag 19.00 Publik: 4118 Växjö Lakers HC Andra perioden 06:23 , 1-1 Murphy ( Leino )

12:35 , 1-2 Josefsson ( Netterberg )

13:25 , 1-3 Kiiskinen ( Bailen/Martinsson ) Tredje perioden 12:46 , 1-4 Holm ( Netterberg/Josefsson )

Här är laget som bara inte kan förlora just nu. Växjö städade av Karlskrona relativt enkelt – och tog sin nionde raka seger i SHL. ”Tycker egentligen att vi gör 60 bra och fokuserade minuter”, säger Växjötränaren Sam Hallam till C More.