Historiskt försvarsstarkt HV71 tog andraplatsen

Målvakten Linus Söderström blev dessutom historisk under sin debutsäsong med det lägsta målsnittet någonsin i SHL. Han har under säsongen släppt in 1,34 mål per match.

– Nu har jag fått spela fler matcher i rad och då får man in kontinuiteten. Tidigare kunde jag vara lite ojämn, säger en ödmjuk Söderström till C More.

Lagen möttes så sent som i lördags. Då blev det målsnålt, Färjestad slog HV71 i Karlstad med 1-0. Gustaf Thorell gjorde målet då.

Men ikväll blev det mer målrikt. Efter bara en och en halv minut bröt Färjestads Marcus Nilsson dödläget när han satte 1-0. HV71 kvitterade och gick förbi efter att Färjestad misslyckats med att få ut pucken ur egen zon efter att ha klarat av ett boxplay två gånger om.

Färjestad kvitterade i andra perioden. Men i mittperiodens sista minut snodde Kevin Stenlund åt sig pucken efter en tekning och stänkte upp avgörande 3-2 bakom Stefan Steen. HV höll tätt i sista perioden och kunde säkra andraplatsen i tabellen efter att Linköping misslyckats med att slå Frölunda på hemmaplan.

Efter rysaren i Skellefteå ställs nu Färjestad mot Djurgården i en åttondelsfinal. HV71 får antingen möta just Färjestad, eller vinnaren mellan Malmö och Luleå.