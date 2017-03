Ullström sänkte Färjestad sent

– Jag tycker att vår kontinuitet och tålamod avgör till slut, säger HV71-forwarden Simon Önerud till C More.

Det var däremot Färjestad som rivstartade i matchen. Marcus Nilsson höll sig framme och gjorde mål i andra minuten, när HV71-målvakten Linus Söderström misslyckades med att fånga in pucken efter en studs i sargen. Därefter kom hemmalaget in i matchen. HV hade mycket puck i offensiv zon och var vid flera tillfällen nära att kvittera. Med lite mer än en minut kvar av första perioden kom målet. Filip Stenberg förvaltade en fin passning från Mattias Tedenby och lade in pucken i mål.

– Vi gör en bra första period, det går fort där ute, så vi måste vara med på deras spelvändningar. Vi har sagt att vi ska spela enkelt inledningsvis och det har vi gjort bra, säger Färjestadmålskytten Marcus Nilsson till C More.

”Mycket tryck mot deras kasse”

I andra perioden radade båda lagen upp flertalet fullkaratiga målchanser. HV skapade sina genom flertalet långa anfall, medan Färjestad kom fram till sina genom ett starkt kontringsspel. Likheten då? Stor ineffektivitet framför mål.

– Vi kommer ut starkt och fortsätter som vi har snackat om. Det gäller bara att vi sätter dit baljorna. Jag tror trycket på kassen bli ännu bättre, säger HV-målskytten Filip Sandberg till C More.

Ullström avgör matchen

Jönköpingslaget fortsatte starkt i tredje perioden. Pär Arlbrant och Andreas Borgman hade båda fina lägen att trycka in segermålet, men fick inte hål på motståndarmålvakten. Hemmapubliken slutade dock aldrig att mana på sitt lag för seger. Och det var just vad de skulle få.

Med tre minuter kvar av matchen tog David Ullström över huvudrollen och avgjorde på egen hand. Först tryckte han in 2-1 ur snäv vinkel för att sedan spela fram till Simon Önerud, som kunde lägga in pucken i öppet mål till 3-1.

– Det är fantastiskt att bjuda på vinst inför den här fantastiska publiken. Vi ser framåt och siktar först och främst på semifinal, säger Önerud till C More.

HV71 har nu slagläge i kvartsfinalserien och kan gå in med positiv anda till måndagens andra möte i slutspelet mot Färjestad på bortaplan i Löfbergs Arena.