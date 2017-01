Växjö utökade segersviten på övertid

Det blev ett hett smålandsderby när trean i SHL-tabellen mötte fyran. HV71 inledde piggt på hemmaplan men Växjö tog snabbt över greppet om matchen och pressade motståndarna i den mållösa första perioden.

HV71 i ledning

Efter pausen var HV71 tillbaka och Mattias Tedeny gjorde sitt sjätte mål för säsongen. 26-åringen smög upp bakom Växjös Linus Högberg, stal pucken och sköt den rakt i mål.

– Det känns som att han inte riktigt ser mig. Jag lyfter klubban på honom och hittar plocksidan på Växjökeepern,. Det var skönt att det gick in, säger Mattias Tedenby till C More.

Växjö vände

Växjö väntade in i det sista. Med bara fem minuter kvar av matchen tog de kontrollen igen. Först sköt Pontus Netterberg upp pucken i nättaket – men målet dömdes bort för att Erik Josefssons klubba varit inne i målgården och stört motståndarna.

Strax därefter, med bara tre minuter kvar av matchen, gjorde Olli Palola ett nytt försök och laget kvitterade. I förlängningen hade de med sig flytet och efter tre minuter ordnade lagkaptenen Liam Reddox lagets femte raka seger.

– Fantastiskt att vår kapten får avgöra mot vår största rival, säger Växjötränaren Sam Hallam till C More.