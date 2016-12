Frölunda förstörde Lassinanttis rekordjakt

Luleåmålvakten Joel Lassinantti hade behövt drygt fem minuter till för att slå Alexander Sálaks målvaktsrekord på hållen nolla i 204 minuter och 47 sekunder i SHL. Men Christian Jaros utvisning fyra minuter in i andra perioden blev kostsam när Frölunda i det efterföljandet powerplayet gjorde matchens första mål genom Victor Olofsson.

Skoningslösa i powerplay

Och när Luleå drabbades av en 2+2 minuters utvisning var Frölunda skoningslösa i spelformen som så många gånger förut. Henrik Tömmernes 2–0-mål var lagets nionde powerplaymål på fyra matcher.

I tredje perioden fick Luleå till slut hål på Dan Bakala i Frölundamålet, som då hade hållit nollan i över åtta perioder mot Luleå under säsongen. Gästerna var sedan nära att kvittera med 1,5 minut kvar, men stolpen var i vägen.

”Visste vi behövde göra ett tredje mål”

Istället avgjorde Frölunda med att sätta 3–1 i tom kasse som innebar lagets elfte raka hemmaseger.

– Vi gick in till tredje perioden och visste att vi behövde göra ett tredje mål för att vinna. Jag tycker vi verkligen jagar det tredje målet men får inte riktigt till effektiviteten i fem mot fem, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More.

– Frölunda är bättre än oss sett över 60 minuter, säger Luleåtränaren Stefan Nilsson till C More.