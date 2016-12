Jagr passerade Messier och hyllades stort

1) Wayne Gretzky, Kanada, 2 857 poäng.

2) Jaromir Jagr, Tjeckien, 1 888.

3) Mark Messier, Kanada, 1 887.

4) Gordie Howe, Kanada, 1 850.

5) Ron Francis, do, 1 798.

6) Marcel Dionne, do, 1 771.

7) Steve Yzerman, do, 1 755.

8) Mario Lemieux, do, 1 723.

9) Joe Sakic, do, 1 641.

10) Phil Esposito, do, 1 590.

Bäste svensk:

28) Mats Sundin 1 349.