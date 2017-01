Karlskoga bröt Moras supersvit i seriefinalen

22-årige Larssons mål innebar 4-3 i den hockeyallsvenska seriefinalen.



– Fan vad kul att vinna alltså! Alla jobbar för varandra, det är skitkul att spela hockey när alla ger allt, sade en segerrusig Larsson till C More efter matchen.



Ett av sjukdom decimerat Mora kom till Nobelhallen i Karlskoga med flera spelare som nyss lämnat sjuksängen. Ändå stod man upp bra och ägde första perioden, som slutade 1-0 efter mål av Pierre Engvall.



I andra perioden klev Karlskoga ut och arbetade sig sakta men säkert in i matchen. När perioden var slut hade laget vänt 0-1-underläget till 3-2-ledning. En av målskyttarna, Theodor Lennström som gjorde det snygga 2-2-målet, var nöjd i pausen.

– Den här andra perioden var någon av våra bättre den här säsongen, sade han till C More.

Efter att den svängiga men jämna matchen gått till förlängning avgjorde Karlskoga när Henrik Larsson stiligt placerade in 4–3-målet bakom Mora-målvakten Christian Engstrand.



I och med de två poängen kliver tvåan Karlskoga upp på 77 poäng, bakom Mora med 84 poäng.

I kvällens andra matcher tog Almtuna två välbehövliga poäng efter en förlängningsvinst borta mot Timrå, medan Vita Hästen körde över Pantern med hela 5–1 hemma i Norrköping.