Karlskrona vann när Sandström blev historisk

Tre mål för Karlskrona, samtliga i spel 5 mot 4, avgjorde lördagens mittenmöte i SHL.

– Vi har inte råd att dra på sig så mycket utvisningar. Vi gör för lite mål men det är bara att jobba på, säger Sandström efter matchen till C More.

Matchens sista målskytt, Mattias Karlsson passar på att tacka en lagkamrat.

– Vårt powerplay funkade bra idag. Nyckeln är ju Bergström såklart, det är han som är motorn i alltning, säger han till C More.

Alexander Bergström noterades för två assist.

Sandström meste SHL-spelare någonsin

Luleås backveteran Janne Sandström hyllades på isen innan matchen i Karlskrona. Kvällens SHL-match var Sandströms 1019:e, och därmed gick han om David Petrasek som var den enda som hade spelat fler än 39-åringen från Piteå. Sandström skrev på för Luleå 2001 men debuterade i dåvarande Elitserien för AIK redan 1998.

KHK:s powerplay avgörande

Karlskrona fick chansen i numerärt överläge två gånger på rad i den första perioden. Då lossnade det för blekingelaget som har haft svårt att få in pucken i just power play under våren. Mattias Guter var helt frispelad framför målet när han lyfte in 1-0 över Joel Lassinanti.

I början på andra var det Karl Fabricius i Luleå som lämnades ensam framför mål och satte dit kvitteringen. Men två minuter senare var det just Janne Sandström som fick sätta sig i båset efter en tripping. Karlskrona som i sina 12 senaste numerära överlägen bara gjort ett mål bättrade på den statistiken ytterligare. Joachim Rohdin smällde in pucken med ett slagskott efter Marcus Paulssons öppnande passning.

Mattias Karlsson punkterade matchen med sitt 3-1 mål med drygt sex minuter kvar. Även det i spel fem mot fyra.