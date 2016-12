KHK vann trots målvaktstavla

Åslins mål tog matchen till förlängning. KHK fick dock sista ordet, när Alexander Bergström sköt 3-2 efter att Röglemålvakten Anders Lindbäck lämnat retur.

– Jag är nöjd med två poäng. Spelet i dag passar inte riktigt oss. Det blev lite ryckigt, säger KHK-tränaren Per Hånberg till C More.

Om "Honkens" målvaktstavla sa han så här:

– Från bänken ser vi att pucken studsar framför mål, och får en väldig skjuts. Det är inte roligt att släppa in ett sådant mål, men det är sådant som händer fortsätter Hånberg.

Saknar sju forwards

Röglecoachen Anders Eldebrink var inte alltför nedslagen, trots att det ”bara” blev en poäng till slut.

–Det blev en poäng i alla fall. Vi saknar sju forwards. Det är inga ursäkter, men det är klart att killarna som är med blir trötta. Man måste vara fräsch för att vara kreativ, säger Anders Eldebrink.

I tabellen är dock Rögle ny jumbo efter att Leksand besegrat Färjestad. Karlskrona behåller sin plats bland topp sex.