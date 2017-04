Klingberg VM-klar – veteraner tackar nej

Följande NHL-spelare har tackat ja till VM-spel: Eddie Läck, Carolina, Victor Hedman, Tampa Bay, Alexander Edler, Vancouver, Elias Lindholm, Carolina, Victor Rask, do, Joakim Nordström, do, John Klingberg, Dallas.

Tillfrågade som inte lämnat svar eller fått klartecken från sina klubbar: Robin Lehner, Buffalo, Anton Strålman, Tampa Bay, Oliver Ekman Larsson, Arizona, John Klingberg, Dallas, Gabriel Landeskog, Colorado, Carl Söderberg, Colorado.

Spelare som tackat nej: Anders Nilsson, Buffalo, Niklas Kronwall, Detroit, Loui Eriksson, Vancouver, Daniel Sedin, do, Henrik Sedin, do, Henrik Zetterberg, Detroit, Gustav Nyquist, do.

