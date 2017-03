Leksand blåste liv i kvaldramatiken

Allt stod på spel för Leksand i kvällens match. Förlust - och laget hade fått börja om i Hockeyallsvenskan ännu en gång. Men i den här matchen tog de fram spelet som krävdes för att blåsa liv i kampen om Dalarna och sin plats i SHL.

Framförallt fick de tidig utdelning framåt. Jon Knuts, Eric Castonguay och Mattias Ritola såg till att hemmalaget gick fram till 3-0 när knappt sju minuter var spelat av den andra perioden.

Mora tog timeout och tränaren Jeremy Coillton försökte att få sitt manskap att samla ihop sig. Matt Bailey styrde också in reduceringen till 3-1 innan mittperioden var slut.

Haukeland tog chansen

Men Moras hopp varade inte så länge. Jon Knuts gjorde sitt andra mål fram till 4-1 i inledningen av den tredje perioden. Och trots att Mora försökte lyfta sitt spel, och fick chansen till spel i numerärt överläge vid tre tillfällen lyckades de bara överlista norske målvakten Henrik Haukeland - som fick chansen i Leksandsburen den här kvällen - en gång.

– Vi har inte fått ut hundra av hela laget i tidigare matcher, men i dag stämplade alla in och ville delta, säger Jon Knuts till C More, och berättar vidare hur laget ska spela i fortsättningen:

– Vi ska spela exakt som vi gjorde i dag, då kommer det räcka långt, fortsätter han.

Kvaldramatiken fortsätter på lördag i Mora - som då har ännu en chans att säkra en SHL-plats på hemmais.