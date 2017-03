Leksand hjälpte Luleå till tre poäng

Luleå hade gjort fem mål på fyra matcher och blivit nollat av Färjestad på väg in i det viktiga mötet med tabelljumbon Leksand.

Hemmalaget dominerade matchen från start, men hade svårt att få pucken förbi Atte Engren i Leksands mål.

– Vi har lägen men det gäller att sätta dit dem. Vi får hoppas på en ketchupeffekt när det första målet kommer, sade Petter Emanuelsson till C More i den första periodpausen.

Utdelningen kom i andra perioden. Först satte Andreas Falk 1–0 och sedan utökade Bill Sweatt till 2–0.

Falk fick god hjälp av Leksandsbacken Olle Alsing, som slog en blindpassning in framför eget mål.

– Det kom en puck helt plötsligt så det var inte mycket att tänka på. Jag fick kliva in och skjuta ett slagskott och visa att jag har det i min portfölj, sade Falk till C More.

Ketchupeffekten kom i tredje perioden, men inte förrän Johan Porsberger hade reducerat för Leksand i numerärt överläge.

Det tog Craig Schira 28 sekunder att utöka Luleås ledning till 3–1 och ytterligare 52 för Christopher Mastomäki att spä på till 4–1.

Leksand var tvunget att ta tre poäng för bevara chansen att undvika kval men tog sig inte närmare än Johan Olofssons 2–4-reducering.

Jacob Lagacé satte sedan 5–2 i tom bur.