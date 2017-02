Lindholm gav Skellefteå revansch

I slutet av den andra perioden lyfte Lindholm in 3-1 med en backhand nära mål och satte sitt tredje mål, vilket avgjorde matchen. Målvakten Oscar Alsenfelt såg mänsklig ut i kväll.

– Det var andra gången, förra gången jag gjorde hattrick var mot Djurgården borta för två år sedan så det var kul. Det var tre returmål och härligt när de kommer. Man brukar få några per säsong. Det kanske inte är vanligt att det kommer så många i en match, säger Lindholm till C More.

Det var knäpptyst när Adam Pettersson lyfte in 4-1 med drygt två minuter kvar av matchen.

– Vi har för många som viker ned sig. Ska man slå Skelleftefteå ”back to back” så måste alla bjuda till, säger Malmös tränare Peter Andersson efter att vinstsviten på fem matcher spräcktes.