Linköping reducerade mot Brynäs

Efter hemska 0–6 hemma i den första SM-kvartsfinalen, följt av 2–3 borta i den andra mot Brynäs var Linköping mer eller mindre piskat att vinna.

Vid förlust i egna arenan under drabbning tre skulle man annars hamna i underläge med 0–3, vilket inget lag lyckats vända sedan bäst av sju matcher infördes i SM-slutspelet.

”Slutade tänka”

Linköping skapade flest chanser i en jämn första period och fick sedan upp farten och aggressiviteten mer i den andra.

Till slut kunde inte gästerna stå emot och en helt frispelad Marcel Müller kunde läckert lura bort David Rautio och lyfta upp pucken i nättaket.

– Jag slutade tänka och försökte bara få pucken i mål, som tur var hade jag ingen omkring mig, sade den sent värvade tysken till C More.

Efter målet fortsatte LHC att trycka på och skapade flera farliga chanser – inte minst genom Mathis Olimb och Andrew Gordon.

Men Rautio räddade – och i stället kvitterade Brynäs genom hete Linus Ölund i power play, 19-åringens fjärde poäng på tre slutspelsmatcher.

– Vi kan några snäpp till, lite slarvigt av oss. Deras back låg lågt så jag bestämde mig för att gå in och skjuta tidigt, förklarade den talangfulle centern till C More.

Avgjorde i powerplay

Den sista perioden blev en rysare med vassa lägen åt båda håll.

Efter 14,03 minuter klev Ken André Olimb fram som hjälte genom att smälla in 2–1 i powerplay.

– Riktigt skönt, vi gick ut och krigade hela matchen. Vi var mer konsekventa idag med att få ner pucken bakom deras backar. Vi behöver trötta ut dem, sakta men säkert, sa Olimb till C More.

– Vi var det bättre laget i tredje och borde ha kunnat få in en puck. Till fredag ska vi förbättra detaljerna, alla detaljer, lovade Brynäs tränare Thomas Berglund till C More.