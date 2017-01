Rögle gav Linköping (i röda tröjor, blåställen till trots) en rejäl kamp i en tillknäppt match men matchavgörandet föll i powerplay där Linköping gjorde båda sina mål.

– Vi tar mycket skott och det är lite grunden till alla powerplay. Det är mitt jobb att stå framför kassen och täcka målvakten och det gick ju bra den här gången, sa Niklas Persson, lagkapten i LHC, till C More. Persson täckte pucken som sköts in av Garrett Roe.

– Man kan inte lira till sig tre poäng mott bottenlagen utan det gäller att ta på blåställen och göra konsekventa saker både med och utan puck, sa LHC:s tränare Dan Tangnes till C More.

Rögle jagade kvitteringen i slutet, men 2-1 stod sig matchen ut. Skåningarnas tappra försök blev inte mer än en hedersam förlust.

– Vi har gjort det bra i många matcher men vi räcker inte till framåt. Det är små marginaler. Det är bara att fortsätta kämpa, jobba och slita, sa Rögles tränare Anders Eldebrink till C More.