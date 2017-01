Snabba Luleåmål avgjorde mot HV71

Luleå visade direkt varför de toppar SDHL just nu. Två minuter in i matchen drog HV71:s Sanna Ågestedt på sig en utvisning för en otillåten tackling. Luleå var inte sena att utnyttja läget. En minut in i powerplayspelet satte backen Jenni Hiirikoski dit 1–0.

Därefter blev det lite stiltje i matchen och mittperioden blev mållös.

I tredje perioden rivstartade hemmalaget när Elin Johansson utökade till 2-0 efter 40 sekunders spel. Mindre än minuten senare klev Jenni Hiirikoski fram och blev tvåmålsskytt.