Lundqvist i god form igen

New York Rangers-målvakten räddade 36 av 38 skott på mål på hemmaplan. Han blev utsedd till en av matchens bästa spelare i NHL-mötet med Los Angeles, som slutade 3–2.

-Jag kan beskriva det som att jag bara försöker förenkla allt och ha lite högre beredskap än tidigare. Men den här matchen handlar, speciellt för mig, så mycket om hur jag tänker, hur jag läser spelet och vart jag befinner mig i stunden, säger Lundqvist till nhl.com.

”Var tålmodiga”

Han säger att han har försökt förenkla sitt sätt att tänka de tre senaste matcherna och att det verkar hjälpa.

-Vi fortsatte vara tålmodiga. Vi fick inte panik, trots att de kanske hade mer puck och de skapade lite mer. Vi ledde och så länge vi ledde fanns ingen anledning för oss att ta några risker eller göra för mycket. Så nyckeln var bara att vara tålmodiga och veta att vi kommer att få några fler chanser. Till slut var det ett misstag som var skillnaden, säger Lundqvist.

Släppt in fyra mål på 84 skott

Under de senaste tre matcherna, alla vinstmatcher, har målvaktsveteranen totalt släppt in fyra mål av 84 skott på mål. Innan det släppte han på fyra matcher in 20 mål på 113 skott.

Los Angeles målvakt Jeff Zatkoff räddade 14 av 17 skott på mål under matchen.

För Los Angeles blev det den fjärde förlustmatchen i rad.