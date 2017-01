Malmö vann efter omdiskuterade powerplaymål

– Det känns otroligt bittert och surt när de får två mål på det viset. Men vi får helt enkelt inte in puckarna men Malmös målvakt gör ju en jättematch, säger Karlskronas tränare Pelle Hånberg till C More efter den åttonde raka förlusten och tycker att man skulle fått en straff tidigt i matchen när Mattias Guter hakades upp.

En stor anledningen till att Malmö vann var att målvakten Oscar Alsenfelt är i sitt livs form.

– Jag är jättenöjd med att vi vinner och tar tre poäng. Jag fick mycket hjälp så vi var många om det i dag. Jag har nog inte varit bättre någon gång och självförtroendet har vuxit, säger Oscar Alsenfelt efter att ha hållit sin sjunde nolla för säsongen.