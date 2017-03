Malmö mot Luleå i SM-slutspelet

Redan innan den 52:a omgången visste vi att Växjö skulle vinna ligan för första gången. Detta under sin sjätte SHL-säsong.

Men klubben, som tog SM-guld 2015, lyckades inte ta sig över 100-poängsgränsen utan stannade på 99. Detta eftersom laget förlorade hemma mot Malmö med 4–5 under torsdagen.

Oviss utgång

Just Malmö var fast placerad på åttonde plats inför omgången. Men vilket lag skulle de då möta i slutspelets första rond?

Karlskrona? Laget som Malmö besegrat tre gånger under säsongen efter att målvakten Oscar Alsenfelt – som nyligen fick Honken Trophy, priset som säsongens bäste målvakt i SHL – hållit två nollor.

Djurgården? Mardrömslaget som Malmö bara har vunnit en match mot på två säsonger och dessutom endast gjort fyra mål på under 2016–2017.

Luleå? Laget som Malmö besegrat stort två gånger (5–0 och 5–1), men också har två förluster mot.

Luleå väntar

Efter ett tidigt ledningsmål av Djurgården, 1–0 borta mot Skellefteå, var det just Djurgården som länge låg nia – fram till att Skellefteå tog ut målvakten i slutminuten. Då kvitterade Skellefteå och därmed hoppade Luleå upp till placeringen under Malmö, som senast var i ett SM-slutspel under våren 2002. Då spelade den nuvarande tränaren Peter Andersson i laget.

En av hans forwards, Fredrik Händemark, har gjort sex poäng mot Luleå den här säsongen och mot Växjö var han Malmös bästa poängplockare med ett mål och två assist.

Växjö, som bara vunnit två av sina sju senaste matcher, inleder sin SM-kvartsfinalserie hemma den 17 september. De ställs mot det sämst rankade laget efter åttondelsfinalerna.