Rekordnolla för Malmös Alsenfelt

Malmö satte tryck direkt i matchen och stod för de farligaste målchanserna. Gästerna från Ängelholm fick främst fokusera på att försvara sig. Med dryga minuten kvar fick Andreas Thuresson ett fint läge att ge Malmö ledningen när han fick fritt skottläge på nära håll, men pucken gick utanför och det var mållöst efter första perioden.

– Malmö kör med oss och bestämmer tempot. Vi låter dem komma in i vår zon alldeles för enkelt. Det är vi som gör en dålig period, säger Rögles Ludvig Rensfeldt till C More efter den första perioden.

Malmö utnyttjade powerplay

Efter en snäll start på matchen kom två snabba Rögleutvisningar i början av mittperioden. Rögle klarade av det första, men i Malmös andra powerplay kom matchens första mål. Andreas Thuresson fick ett nästan identiskt läge som det han brände i första perioden, men den här gången gjorde 29-åringen inga misstag. Målet var Thuressons elfte för säsongen.

Rögle skapade snabbt flera kvitteringsmöjligheter, men lyckades inte peta pucken förbi Oscar Alsenfelt som storspelade i Malmömålet.

Istället kom 2–0 för Malmö när André Benoit fick öppet mål efter en smart passning av Lars Bryggman.

Rekordsäsong för Alsenfelt

Robin Alvarez utökade sedan Malmös ledning till 3–0 när han satte dit pucken efter fint förarbete av lagets främste målgörare den här säsongen, Rhett Rakhshani. Just Rakhshani hann med ytterligare en assist i matchen när Lukas Haudum satte matchens sista mål som fastställde 4–0.

Alsenfelt höll nollan för nionde gången den här säsongen och tangerar därmed Fredrik Norrenas rekord i antalet hållna nollor under en säsong.

– Vi får inte så många chanser så de chanser vi får måste vi ta vara på. Målskyttet måste vi jobba på med Oscar var bra i mål, säger Rögles tränare Anders

”Min fru är glad”

Målvaktsgiganten och rekordtagaren Oscar Alsenfelt var ödmjuk efter matchen:

– Det kan vara knepigt i sådana här matcher om de får hål på en när man inte har så mycket att jobba med. Men det är kul när man är rätt på det och kommer in i ett flow. Jag får passa på att tacka killarna för ett bra jobb framför också, säger han till C More.

Alsenfelt var medveten om rekordet i antalet nollor – mycket tack vare sin fru.

– Min fru har pratat om det och sagt att jag måste skärpa mig nu när rekordet närmar sig. Min fru blir glad idag iallafall och då blir jag glad också, säger Oscar Alsenfelt till C More.