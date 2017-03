Succén fortsätter – Nylander med rekord

Nylander stod för 2–1-målet i slutet av den första perioden när han i spel fyra mot fyra drev in pucken kontrollerat från högerkanten och placerade in pucken upp i vänstra krysset. Det, tillsammans med en målgivande passning innebar att han gjort poäng i tio raka matcher – som gjorde att han skrev in sig i klubbens historieböcker. Det var nämligen nytt rookierekord i Toronto.

Pääjärvi tvåmålsskytt

St Louis Magnus Pääjärvi hade en lyckad kväll när han blev tvåmålsskytt i 4–1-segern mot Vancouver efter blågula framspelningar av både Patrik Berglund och Carl Gunnarsson. Pääjärvis har nu gjort åtta mål den här säsongen – och det var andra gången under NHL-karriären som han har gjort mer än ett mål under en match.

Sedin målade förgäves

St Louis form är god – det var lagets fjärde raka seger, och åttonde på nio matcher.

Även svenskar noterades i protokollet hos Vancouver när Henrik Sedin gjorde motståndarlagets enda mål efter en passning från Alexander Edler.