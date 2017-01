Örebro vände 0-2 sista fyra minuterna

– Vi fick mycket energi av 1-2-målet och vi hade en hel del lägen under matchen och vi väntade på att skulle lossna rejält. Vi fick med oss två poäng och det visar på en fin karaktär i gruppen, säger Joel Mustonen, som avgjorde med sitt 3-2-mål när det återstod 48 sekunder av förlängningen till C More.

Med 4.07 kvar skapade Örebro tryck när Libor Hudacek helt fri framför målet lyfte in 1-2 med en backhand över Adam Reideborn efter att Djurgårdens försvar gått bort sig i markeringen. Ett par minuter tidigare hade Tom Wandell varit fri men skjutit i stolpen.

Djurgårdens passivitet straffade sig

Strax innan Martin Johansson tryckt in 2-2 med ett lågt direktskott med 25 sekunder kvar av ordinarie hade Peter Andersson haft en puck i ribban.

Det såg länge ut att vara Djurgårdens match och två viktiga tappade poäng var en besvikelse.

– Vi borde ha avgjort den här matchen men blev alldeles för passivt, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.