Örebro bröt långa förlusttrenden

– Vi var lite piggare än tidigare i dag. Det har varit skönt med två dagars vila. Det är tajt där nere i tabellen, så det gäller att ta vara på varenda poäng vi kan få, säger Martin Johansson till C More,

Det var dock inte speciellt piggt från hemmalagets sida i inledningen. Redhawks inledde bäst med mest puck i offensiv zon. Finländske poängmaskinen Ilari Filppula höll sig ofta framme och var närmast att måla med en styrning i målramen. Det väckte Örebro. Hemmalaget tog över det offensiva initiativet och tryckte länge på mot bortamålet. Det var dock först efter att ha hamnat i överläge, sedan Mathias Tjärnqvist visats ut, som laget höjde trycket. Örebro skapade chans efter chans, men lyckades inte sätta dit pucken mellan stolparna.

– Jag tycker att vi gjorde en bra period. Det var bra energi och bättre spel än tidigare. Vi skapade rätt mycket chanser, säger Örebro-kaptenen Viktor Ekbom till C More, som gjorde sin första match efter skada.

Tvåminutare förhindrade hemmatryck

I andra perioden bröt sig Malmö ur hemmatrycket. Örebro drog på sig flertalet tvåminutare, vilket gav bortalaget möjlighet att trycka på framåt. Fredrik Storm var nära vid ett tillfälle, men fick se Julius Hudacek blockera skottet. Med sju minuter kvar av andra perioden kom också målet. Rhett Rakhshani smällde upp 1-0 i krysset i 5-3-läge. Örebro gav dock inte upp och kontrade med 20 sekunder kvar in en kvittering genom amerikanen Greg Squires.

– Det var ett viktigt mål, men vi måste hålla oss ifrån utvisningsbåset. Malmö är bra i powerplay, konstaterar Örebros målskytt Greg Squires till C More.

Sent avgörande

Stärkta av kvitteringsmålet fortsatte Örebro starkt i tredje perioden. Squires var ständigt farlig i offensiv zon och hade ett par bra lägen att trycka in ett ledningsmål. Närke-laget tryckte ihärdigt på för ett ledningsmål, men hade svårt att ta sig igenom centralt på isen. Det var först när supportrarna började vänta på sudden death, som avgörandet kom. Martin Johansson drev upp pucken från egen zon och slog in segermålet.

– Jag hade inte varit delaktig i matchen, så jag försökte ta lite initiativ och det gick riktigt bra. Vi hade inte kommit fram till så mycket, så det var skönt att trycka in, säger Martin Johansson till C More.

Örebro tar sålunda en viktig seger och ökar avståndet till nio poäng ner till Leksand på kvalplats. Det blir väldigt betydelsefullt inför fortsättningen med ett par tuffa matcher kvar för Närkelaget.