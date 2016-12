Modos revansch – upp på playoff-plats

Oskarshamn saknade många spelare till kvällens möte men fick en smakstart när man bjöds på tre mot ett-läge tre minuter in i matchen – och som man utnyttjade det. Manuel Ågren hittade Victor Svensson som serverade Nicolas Deschamps till öppet mål och 1-0.

– Det var fint spel av mina kedjekamrater och det blev enkelt för mig att lägga in den till slut, säger Deschamps till Cmore.

Modo vände

Modo växlade upp ordentligt under slutet av första perioden men det skulle dröja tre minuter in i andra innan det blev utdelning – och då i powerplay. Ett pressat Oskarshamn gav Emil Molin yta att ta sig fram på mål och chippa in 1-1-målet över en liggande Wictor Ragnewall.

Sju minuter senare var det dags igen när Jan Brejcak höll sig framme på mål och styrde in 2-1 på inspel från Jakob Stenqvist.

Hemmalaget sjösatte en offensiv i sista perioden i jakt på kvittering och kom snubblande nära. Men Jonas Engströms tappra försök träffade stolpen med bara 30 sekunder kvar.

”Är väldigt bra”

I stället kunde Oscar Hedman sätta 3-1 i tom bur.

– Det gäller att göra detaljerna rätt och det gör vi i stort sett hela matchen. I dag är det hela laget som är väldigt bra och då blir det ofta ett bra resultat. Det är många saker som har blivit bättre med tiden, säger Modo-tränaren Andreas Johansson till Cmore.

I och med segern kliver Modo upp på rätt sida om playoff-strecket.