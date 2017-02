Överlägset HV71 ny tabelltvåa

Det var ett formstarkt Skellefteå, med fyra vinster på de fem senaste matcherna, som gästade HV71 i Kinnarps Arena under fredagskvällen.

Gästerna började också bäst och Jesper Olofsson öppnade målskyttet i powerplay, men måljublet hade knappt hunnit lägga sig innan HV71 svarade.

Direkt på nedsläpp efter målet hamnade pucken hos Mattias Tedenby som åkte sig fri och en mot en med Joni Ortio i bortamålet gjorde Tedenby inga misstag och det var kvitterat.

Urstarkt HV71

Den andra perioden blev sedan något av en uppvisning i presspel och återerövring från hemmalaget.

Kedjan Lias Andersson-Filip Sandberg-Mattias Tedenby vann pucken i motståndarens försvarzon flertalet gånger och det var ingen slump att kedjan producerade 2-1 (Lias Andersson) och 3-1-målet (Filip Sandberg).

När Simon Önerud med tre sekunder kvar av den andra akten satte 4-1 i numerärt överläge blev uppförsbacken än brantare för gästerna.

– Vi har en helt annan fart och får in puckarna. Vi låg på dem bra i deras försvarzon och skapade mycket genom forechecking. Mitt mål kommer efter ett bra jobb nere i hörnet och sedan driver jag bara på mot kassen, säger HV71:s Filip Sandberg till C More.

”Vi dominerade”

I den sista perioden fortsatte kedjan Andersson-Sandberg-Tedenby att producera. Andersson stod för sin tredje assist för kvällen när Tedenby blev tvåmålsskytt och satte målet som betyder 5-1.

– Det är alltid kul att få vara med i poängprotokollet. Att vår kedja går så bra beror på bra kemi och att vi har högt i tak där vi vågar ställa krav på varandra. Vi dominerade de två sista perioderna fullständigt och vinner rättvist, säger Lias Andersson till C More.

Bud Holloway reducerade och skrev slutresultatet till 5-2, SAIK:s tränaren Fredrik Öberg är inte nöjd med vad hans lag presterade.

Ny tvåa

– Vi blev överkörda i andra perioden. De får ett för långt försprång och vi var för långa stunder i egen zon. De fick alldeles för lätta avslut och vi förlorar alldeles för mycket teckningar och kamper, säger Öberg till C More.

I och med segern är HV71 ny tabelltvåa - på bättre målskillnad än Frölunda som föll med 5-1 hemma mot Leksand. Skellefteå - som inför kvällens möte stod på lika många poäng som HV71 - placerar sig på en sjätteplats i tabellen.