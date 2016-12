Försvarsmiss sänkte Rögle

Gävlesonen Anders Lindbäck mötte förra laget i hemmadebuten för Rögle. Men fick släppa in matchavgörande målet med knappa tre minuter kvar. ”Kanske inte vår bästa match spelmässigt, men vi får med oss poängen och det är det viktigaste, säger matchvinnaren Oskar Lindblom till C More.