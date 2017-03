Rögle greppar halmstrå – lämnar jumboplatsen

Det var Rögle som inledde mest i första perioden medan Leksand drog på sig utvisning efter utvisning. Och det var just i powerplay som hemmalaget kunde ta ledningen i matchen när Cade Fairchild pricksköt distinkt via stolpen till 1-0.

Till andra perioden höjde sig Leksand men det var ändå Rögle som fick jubla över 2-0. I en tilltrasslad situation framför Leksand-målvakten Atte Engren med mycket trafik kunde till slut Jack Connolly utöka hemmalagets ledning.

Leksand fick till slut utdelning på sina målchanser i slutet av andra perioden när Oskar Lang höll sig framme framför mål i en grötig situation och petade in 1-2.

Närmare än så skulle inte Leksand komma.

”En jobbig säsong”

Med åtta minuter kvar av matchen snodde Mattias From pucken av Leksand-back och drog upp pucken via ribban och in för ett psykologiskt tungt 3-1-mål.

– I början av tredje var vi lite tröga. Det var ett viktigt mål av From. Efter det viker de ner sig, säger Rögle-tränaren Anders Eldebrink till Cmore.

Ett frustrerat Leksand drog på sig utvisning efter målet och från backplats kunde Bryan Lerg dunka in slutresultatet 4-1 för Rögle.

I och med segern kliver Rögle förbi Leksand i tabellen och tar över 13:e platsen. Med åtta poäng upp till Örebro ovanför strecken lever också ett avlägset hopp om att nå upp till säker mark.

– Så länge vi har chansen måste vi försöka. Det är en enkel match nästa borta mot Frölunda, säger Eldebrink med ett snett leende och fortsätter:

– Vi har haft en jobbig säsong, men nu i slutet har vi spelat bra på hemmaplan. Vi håller på varje dag så det är kul att vi får göra lite mål också.