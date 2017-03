Rögle säkrade 13:e platsen

Rögle lyckades med båda. Mot Örebro kom femte raka hemmasegern och samtidigt som Leksand förlorade mot Djurgården innebär det att Rögle slutar som 13:e lag i tabellen.

Det var full fart direkt av hemmalaget. Bryan Lerg satte 1–0 i spel fem mot tre efter 2.42 minuter och innan perioden var slut hade Cade Fairchild och Sebastian Collberg utökat ledningen till 3–0. I den sista perioden fortsatte målfesten som till slut landade på 5–1.

– VI är starka här hemma och det är alltid skönt att visa att man kan spela bra hockey när man ska in i ett kval nu, säger David Åslin i C More.

Örebro är klart för SHL nästa säsong, men kan inte nå slutspel.