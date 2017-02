Rögle spräckte skräcksviten på Hovet

Tre minuter in i sudden skickade Simon Ryfors in den avgörande pucken när lagen spelade tre mot tre och det var stora utrymmen på isen.

– Det är kul för killarna som hade förtjänat en vinst tidigare. Det var stolpe in i dag och speciellt kul att Ryfors fick avgöra, säger Rögles lättade tränare Anders Eldebrink till C More.

Efter flera snöpliga poängtapp på slutet, förlust i slutminuterna mot både Frölunda och Växjö, rasade Rögle ihop mot HV71 senast och förlorade med 7-0. Laget visade moral som reste sig direkt och kämpade ner Djurgården.

Lindbäck fick bryta efter kräkning på isen

Med fem minuter kvar av första perioden drabbades Rögles målvakt Anders Lindbäck av akut magsjuka och spydde rätt ut på isen.

Domarna tog beslutet att bryta perioden, spola om isen och spela klart de sista minuterna direkt innan andra periodens start.

Reserven Oscar Dansk tog plats mellan stolparna i Rögles mål efter den egendomliga incidenten, och storspelade.