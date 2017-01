Så ska Sverige fälla storfavoriten

Sverige har aldrig besegrat Kanada i ett JVM i Nordamerika. Natten till torsdag väntar en rafflande semifinal – som många beskriver som en drömmatch. Men för att det inte ska förvandlas till en mardröm ska Sverige stoppa följande:

– De är ett starkt lag. De kommer att komma ut riktigt hårt första tio minuterna och det är viktigt att vi får ner pucken djupt och jobba i deras egen zon, säger Alexander Nylander till SVT Sport.

– Det är full fart från början, det är turneringens storfavoriter liksom. Det gäller att vara med från början och vara med på tårna, säger Lias Andersson.

Två råd från experten

Det har gått åtta år sedan lagen i ett JVM-slutspel senast möttes. Då blev det en tung finaltorsk för Sverige. Och SVT Sports expert Mikael Renberg har receptet för revansch.

– Sverige har två saker de måste tänka på. De ena är att de vågar sätta press på Kandas backar. För där har Kanada en svaghet. Och att man gör det under 60 minuter. Det gjorde Tjeckien bitvis under kvartsfinalen - men orkade inte under 60 minuter. Det måste Sverige våga, säger han och fortsätter.

– De andra är att man lyckas reda ut de här stormarna. Kanada kommer under perioder i matchen, forcheckar väldigt mycket och verkligen trycker ner sin motståndare. De två sakerna är viktigast som lag.

Stormatchen sänds i SVT1 natten mot torsdag med start 01.00.